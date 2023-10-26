Самый правильный рецепт драников — без муки и яиц, по бабушкиному рецепту

Для того, чтобы приготовить самые вкусные драники, — возьмите побольше репчатого лука. Измельчите в блендере штуки четыре, чтобы на зубах не считывался.
К луку добавьте 500 грамм тертой сырой картошки. Полученную массу немного отожмите от лишней жидкости через сито.
Затем добавьте столовую ложку крахмала, посолите, поперчите.
Обжаривайте драники на растительном масле привычным способом.
Подавать драники лучше всего со сметанно-чесночным соусом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».