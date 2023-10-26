Самый правильный рецепт драников — без муки и яиц, по бабушкиному рецепту

Для того, чтобы приготовить самые вкусные драники, — возьмите побольше репчатого лука. Измельчите в блендере штуки четыре, чтобы на зубах не считывался.

К луку добавьте 500 грамм тертой сырой картошки. Полученную массу немного отожмите от лишней жидкости через сито.