Вкусная куриная грудка на кефире в духовке: сама нежность без лишних калорий

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: 3 куриные грудки, 300 миллилитров кефира, черный перец молотый, соль, кунжут, оливковое масло.

Мякоть курицы натираем солью и перцем, заливаем кефиром. Можно добавить чесночка. Выдерживаем 30 минут в пропитке.

Кладем в глубокую посуду для духовки, посыпаем кунжутом и сбрызгиваем обильно оливковым маслом.

Прогреваем духовку на 180 градусах, ставим готовиться на 35 минут в обычном режиме и еще 5 минут на гриле.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»