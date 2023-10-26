Вкусная куриная грудка на кефире в духовке: сама нежность без лишних калорий

Куриная грудка в кефире – это любовь с первого кусочка, такая легкая и такая вкусная! Готовится в два счета, а по вкусу – кулинарный шедевр.
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Ингредиенты: 3 куриные грудки, 300 миллилитров кефира, черный перец молотый, соль, кунжут, оливковое масло.
Мякоть курицы натираем солью и перцем, заливаем кефиром. Можно добавить чесночка. Выдерживаем 30 минут в пропитке.
Кладем в глубокую посуду для духовки, посыпаем кунжутом и сбрызгиваем обильно оливковым маслом.
Прогреваем духовку на 180 градусах, ставим готовиться на 35 минут в обычном режиме и еще 5 минут на гриле.
Источник: Telegram-канал «Простые рецепты»