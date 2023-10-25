Ничего вкуснее этого крабового салата вы не пробовали: все дело в этом ингредиенте для заправки

Рецептов крабового салата существует множество. Попробуйте приготовить еще и вот такой. Секретный ингредиент в нем — это чеснок, который добавляется в заправку из майонеза с солью.
Вам понадобятся: крабовые палочки «Снежный краб» — 500 г, яйца вареные — 5 шт., кукуруза — 1 банка, огурцы свежие — 200 г, майонез — 180 г, чеснок — 3 зубчика, петрушка свежая — 1 пучок, соль — по вкусу.
Готовим салат так: нарезаем крабовые палочки, яйца и огурец небольшими кубиками. Выкладываем в салатник, туда же отправляем консервированную кукурузу, предварительно слив из банки весь сок. Затем добавляем измельченную петрушку.
Смешиваем раздавленный чеснок с майонезом и солью. Хорошо перемешиваем все ингредиенты с получившейся заправкой и наслаждаемся неповторимым вкусом салата. Приятного аппетита!
По материалам телеграм-канала «У бабушки»