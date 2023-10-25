Вкуснее этого печенья ничего нет: трем сыр, добавляем сливочное масло и муку — объеденье

Это сырное печенье оценят даже самые маленькие гурманы. Готовится быстро и просто. И вы вряд ли пробовали что-либо вкуснее, чем это сырное печенье.

Рассказываем, как приготовить сырное печенье.

Вам понадобится: сыр твердый — 150 г, мука — 100 г, молоко — 2 ст. л., яйца — 1 шт., масло сливочное — 100 г.

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