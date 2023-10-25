Вкуснее этого печенья ничего нет: трем сыр, добавляем сливочное масло и муку — объеденье

Это сырное печенье оценят даже самые маленькие гурманы. Готовится быстро и просто. И вы вряд ли пробовали что-либо вкуснее, чем это сырное печенье.
Рассказываем, как приготовить сырное печенье.
Вам понадобится: сыр твердый — 150 г, мука — 100 г, молоко — 2 ст. л., яйца — 1 шт., масло сливочное — 100 г.
Сырное печенье готовится так: в глубокую посуду натереть на крупной терке сыр, добавить размягченное сливочное масло, муку, молоко, перемешать. Переложить сырно-мучную смесь в блендер и измельчить до однородного состояния.
Скатать из теста шар, обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 20–30 минут. Затем раскатать из теста пласт толщиной 2–3 мм и вырезать фигурное печенье любой формы. Переложить на противень, покрытый пекарской бумагой. Выпекать при градусах до появления золотистого оттенка.
По материалам телеграм-канала «Маленький гурман»