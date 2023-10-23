Самый простой и вкусный салат с крабовыми палочками — новый вариант

Очень вкусный салат из крабовых палочек можно сделать в новом прочтении. Для этого понадобится совсем немного продуктов.
Порежьте половину красного болгарского перца, добавьте отварную курицу — можно грудку или голяшку. Туда же отправьте один красный помидор, тертую морковь, одно вареное яйцо, нарезанное мелким кубиком.
Никак нельзя без сыра — натрите на терке любой мягкий, достаточно 40 граммов.
И в самом конце разорвите на волокна крабовые палочки — одну пачку.
Заправьте салат майонезом, тщательно перемешайте.
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