Этот паштет делали наши мамы на праздники — такая вкуснятина: шпроты, плавленый сыр, яйцо

Нежный паштет из шпрот и плавленого сыра делали еще в советские времена. Подавали его на хлебе в качестве праздничной закуски.

Сейчас шпроты продаются в каждом магазине и давно ушли из разряда деликатесов. Но вместе с тем эта намазка наверняка порадует за столом и ваших гостей на торжестве, и близких на завтрак.

Паштет готовится быстро и просто, из самых недорогих, но вкусных продуктов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: одно вареное яйцо, один плавленый сырок, 100 граммов сливочного масла (мягкого), 1 банка шпрот, зелень, перец.

Все ингредиенты пробить блендером и намазать получившийся паштет на хлеб либо гренки.

Источник: Telegram-канал «Советская кухня»