Готовим тающий во рту манник «Советский» — вкус детства: кефир, манка, сахар, яйца, чуть муки

Манник «Советский» — это всем знакомый вкус детства. Наверняка, кто-то из ваших бабушек, тетушек, мам делал его и баловал с чаем.

Это нереальная вкуснятина с нежным, тающим вкусом! Рецепт невероятно простой.

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Ингредиенты: 200 граммов манки, 100 граммов сахарного песка, 100 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя теста, половина чайной ложки соли, 2 яйца, 100 граммов сливочного масла, 500 граммов кефира.

Смешайте манку, сахарный песок, муку, разрыхлитель теста, соль. Бросьте в состав яйца и сливочное масло, перемешайте, влейте тепловатый кефир. Доведите состав до однородности и оставьте на 20 минут.

За это время манка должна набухнуть, чтобы сделать пирог воздушным. Форму смажьте маслом и выложите в нее тесто.

Заранее прогрейте печь до 180 градусов, поставьте в нее форму. Выпекайте минут 40-45 до готовности.

Источник: Telegram-канал «Сытная порция»