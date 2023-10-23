Почему плов не получается вкусным: 3 главные ошибки (вопрос в морковке и чесноке)

Иногда хозяйки годами не могут понять, почему у них не получается вкусный плов. Запомните три важных правила, без которых это блюдо никогда не выйдет таким, каким должно быть.

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Обязательно соблюдайте пропорции ингредиентов. Риса и мяса должно быть примерно одинаково. Моркови кладите много, не жалейте, она придает неповторимый оранжевый оттенок плову и приятную сладковатость. А лука меньше моркови. Примерные пропорции: 1 кг мяса, 1 кг риса, 600 г моркови и 300 г лука.

Второй момент – выбирайте правильный рис, который не превращается в кашу при варке. На упаковке должно быть написано, что он подходит для плова.

Третий пункт – чеснок. Он обязательно кладется целиком, без очищения и измельчения. Когда плов приготовится, достаньте его из блюда, чеснок к тому моменту уже отдаст свой аромат и вкус блюду.

Источник: belnovosti.by