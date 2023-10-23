Обожаем это сахарно-творожное печенье с советского детства: простой рецепт тех самых «Треугольников»

Эти печеньки многие помнят еще с раннего детства. Их готовили наши мамы по случаю. Воспоминание о чаепитии с ними всегда наполнено ощущением волшебства и праздника. Лакомство ароматное, нежное, тающее во рту. Рецепт простой и доступный.

Ингредиенты: 300 г творога, 150 г масла сливочного или маргарина, 230 г муки для выпечки и немного для раскатки, ¹⁄₂ чайной ложечки разрыхлителя, щепотка соли, 150 г сахарного песка, ванильного сахара или ванилина по вкусу.

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Смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводим этот состав в творог, замешиваем. Тесто должно выйти мягким и слегка липковатым.

Ставим на полчаса в холодильник на расстойку.

Обсыпаем стол мукой и раскатывает тесто тонким слоем.

Вырезаем кружки. Смешиваем обычный и ванильный сахар. Обмакиваем каждую круглую заготовку в сахарную смесь.

Сворачиваем пополам сахаром внутрь, опять обмакиваем в сахарную смесь и складываем пополам сахаром внутрь.

Получившийся треугольник посыпаем сахарным песком с одной стороны. Делаем остальные печеньки.

Заранее прогреваем печь на 180 градусах. Выпекаем на пергаменте минут 20 до румяной корочки.

Источник: lifehacker.ru