Обожаем это сахарно-творожное печенье с советского детства: простой рецепт тех самых «Треугольников»

Эти печеньки многие помнят еще с раннего детства. Их готовили наши мамы по случаю. Воспоминание о чаепитии с ними всегда наполнено ощущением волшебства и праздника. Лакомство ароматное, нежное, тающее во рту. Рецепт простой и доступный.
Ингредиенты: 300 г творога, 150 г масла сливочного или маргарина, 230 г муки для выпечки и немного для раскатки, ¹⁄₂ чайной ложечки разрыхлителя, щепотка соли, 150 г сахарного песка, ванильного сахара или ванилина по вкусу.
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Смешиваем муку, разрыхлитель и соль. Постепенно вводим этот состав в творог, замешиваем. Тесто должно выйти мягким и слегка липковатым.
Ставим на полчаса в холодильник на расстойку.
Обсыпаем стол мукой и раскатывает тесто тонким слоем.
Вырезаем кружки. Смешиваем обычный и ванильный сахар. Обмакиваем каждую круглую заготовку в сахарную смесь.
Сворачиваем пополам сахаром внутрь, опять обмакиваем в сахарную смесь и складываем пополам сахаром внутрь.
Получившийся треугольник посыпаем сахарным песком с одной стороны. Делаем остальные печеньки.
Заранее прогреваем печь на 180 градусах. Выпекаем на пергаменте минут 20 до румяной корочки.
Источник: lifehacker.ru