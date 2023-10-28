Кольца кальмара в кляре и другие рецепты недели

Кальмары, фаршированные яйцами и грибами
НАДО (на 2 - 4 порции): 300 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 4 отварных яйца · 30 г сливочного масла · 1 луковица · 30 г зеленого лука · соль · перец · 4 тушки кальмара. Соус: 300 г сметаны · 100 г майонеза · 1 ст. ложка муки.
ГОТОВИМ:
1. Лук мелко шинкуем и обжариваем на сливочном масле до полупрозрачности.
2. Промытые грибы мелко режем и отправляем в сковороду к луку, жарим все вместе минут пять.
3. Отварные яйца чистим и нарезаем мелкими кубиками, отправляем к луку и грибам.
4. Добавляем нарезанный зеленый лук.
5. Добавляем тертый сыр, солим-перчим, перемешиваем.
6. Если кальмары нечищенные, вынимаем внутренности, промываем холодной водой, снимаем пленки с тушек.
7. Фаршируем кальмаров и скрепляем отверстие зубочистками.
8. Перекладываем кальмаров в форму или на противень.
9. Делаем соус: сметану смешиваем с майонезом и ложкой муки, солим-перчим.
10. Смазываем кальмаров соусом. Запекаем в разогретой до 150 °С духовке 15 минут.
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Кольца кальмара в кляре
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 - 3 порции): 500 г охлажденных кальмаров · 1 ст. ложка горчицы · сок половинки лимона · 2 яйца · 2 ст. ложки крахмала · 100 г пшеничной муки · 100 г кукурузной муки · 150 мл растительного масла · 1/2 ч. ложки паприки · 1/2 ч. ложки молотого перца · 1/2 ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
1. Кальмаров моем, при необходимости чистим,
сушим и нарезаем кольцами.
2. Сбрызгиваем соком лимона, перемешиваем и даем
постоять 10 минут.
3. Яйца взбиваем с солью и специями. Добавляем горчицу, крахмал, перемешиваем.
4. Масло хорошо разогреваем на сковороде.
5. Панируем кольца поочередно в пшеничной муке, в яичной смеси и затем в кукурузной муке.
6. Жарим до румяности, выкладываем на бумажное полотенце. Подаем просто так или с любым соусом.
Паста с кальмарами
Фото: Shutterstock
НАДО (на 2 - 3 порции): 400 г пасты · 400 г кальмаров · 2 средних помидора · 3 зубчика чеснока · 5 ст. ложек оливкового масла · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
1. Кальмары моем, чистим, сушим, нарезаем колечками или соломкой.
2. Варим пасту по инструкции на упаковке.
3. Томаты пробиваем в блендере.
4. В сковороде разогреваем масло, добавляем томатную смесь и жарим 1 минуту.
5. Добавляем нарезанные кальмары и жарим еще 1 минуту.
6. Добавляем давленый чеснок, прованские травы, лимонный сок, соль-перец. Перемешиваем, тушим 1 минуту и снимаем с огня.
7. Перемешиваем готовую пасту с кальмарами и подаем.