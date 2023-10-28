Кольца кальмара в кляре и другие рецепты недели

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Несложные блюда из богатого белком обитателя морских пучин.

Кальмары, фаршированные яйцами и грибами

НАДО (на 2 - 4 порции): 300 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 4 отварных яйца · 30 г сливочного масла · 1 луковица · 30 г зеленого лука · соль · перец · 4 тушки кальмара. Соус: 300 г сметаны · 100 г майонеза · 1 ст. ложка муки.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем и обжариваем на сливочном масле до полупрозрачности.

2. Промытые грибы мелко режем и отправляем в сковороду к луку, жарим все вместе минут пять.

3. Отварные яйца чистим и нарезаем мелкими кубиками, отправляем к луку и грибам.

4. Добавляем нарезанный зеленый лук.

5. Добавляем тертый сыр, солим-перчим, перемешиваем.

6. Если кальмары нечищенные, вынимаем внутренности, промываем холодной водой, снимаем пленки с тушек.

7. Фаршируем кальмаров и скрепляем отверстие зубочистками.

8. Перекладываем кальмаров в форму или на противень.

9. Делаем соус: сметану смешиваем с майонезом и ложкой муки, солим-перчим.

10. Смазываем кальмаров соусом. Запекаем в разогретой до 150 °С духовке 15 минут.

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Кольца кальмара в кляре

Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 - 3 порции): 500 г охлажденных кальмаров · 1 ст. ложка горчицы · сок половинки лимона · 2 яйца · 2 ст. ложки крахмала · 100 г пшеничной муки · 100 г кукурузной муки · 150 мл растительного масла · 1/2 ч. ложки паприки · 1/2 ч. ложки молотого перца · 1/2 ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

1. Кальмаров моем, при необходимости чистим,

сушим и нарезаем кольцами.

2. Сбрызгиваем соком лимона, перемешиваем и даем

постоять 10 минут.

3. Яйца взбиваем с солью и специями. Добавляем горчицу, крахмал, перемешиваем.

4. Масло хорошо разогреваем на сковороде.

5. Панируем кольца поочередно в пшеничной муке, в яичной смеси и затем в кукурузной муке.

6. Жарим до румяности, выкладываем на бумажное полотенце. Подаем просто так или с любым соусом.

Паста с кальмарами

Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 - 3 порции): 400 г пасты · 400 г кальмаров · 2 средних помидора · 3 зубчика чеснока · 5 ст. ложек оливкового масла · 1 ч. ложка сушеных прованских трав · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

1. Кальмары моем, чистим, сушим, нарезаем колечками или соломкой.

2. Варим пасту по инструкции на упаковке.

3. Томаты пробиваем в блендере.

4. В сковороде разогреваем масло, добавляем томатную смесь и жарим 1 минуту.

5. Добавляем нарезанные кальмары и жарим еще 1 минуту.

6. Добавляем давленый чеснок, прованские травы, лимонный сок, соль-перец. Перемешиваем, тушим 1 минуту и снимаем с огня.

7. Перемешиваем готовую пасту с кальмарами и подаем.

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