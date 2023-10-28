Кольца кальмара в кляре и другие рецепты недели

Кальмары, фаршированные яйцами и грибами

НАДО (на 2 - 4 порции): 300 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 4 отварных яйца · 30 г сливочного масла · 1 луковица · 30 г зеленого лука · соль · перец · 4 тушки кальмара. Соус: 300 г сметаны · 100 г майонеза · 1 ст. ложка муки.

ГОТОВИМ:

1. Лук мелко шинкуем и обжариваем на сливочном масле до полупрозрачности.

2. Промытые грибы мелко режем и отправляем в сковороду к луку, жарим все вместе минут пять.

3. Отварные яйца чистим и нарезаем мелкими кубиками, отправляем к луку и грибам.

4. Добавляем нарезанный зеленый лук.

5. Добавляем тертый сыр, солим-перчим, перемешиваем.

6. Если кальмары нечищенные, вынимаем внутренности, промываем холодной водой, снимаем пленки с тушек.

7. Фаршируем кальмаров и скрепляем отверстие зубочистками.

8. Перекладываем кальмаров в форму или на противень.

9. Делаем соус: сметану смешиваем с майонезом и ложкой муки, солим-перчим.

10. Смазываем кальмаров соусом. Запекаем в разогретой до 150 °С духовке 15 минут.

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Кольца кальмара в кляре