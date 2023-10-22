Как приготовить дома рассыпчатое печенье из Starbucks

Сети кофеен Starbucks мы сказали: «Пока!» Кофе и так есть, где попить, а ее вкусные печенья можно приготовить и дома.
Ингредиенты:
- два яичных желтка;
- 120 граммов сливочного масла;
- 100 граммов сахарной пудры;
- 200-230 граммов муки;
- 10 граммов любых орехов;
- 60 граммов шоколада;
- чайная ложка корицы;
- половина чайной ложки разрыхлителя;
- по щепотке соли и ванилина.
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В большой миске соединяем размягченное сливочное масло, желтки, сахарную пудру, соль, ванилин и корицу. Перемешиваем до получения однородной массы.
Затем добавляем большую часть муки с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности. Потом высыпаем остальную муку и замешиваем мягкое тесто.
Добавляем орехи и маленькие кусочки шоколада и вмешиваем их в тесто
Выкладываем тесто на пищевую плетку и руками придаем ему форму колбаски. Заворачиваем его полностью в пленку, хорошо уплотняем и завязываем концы пленки с двух сторон. А затем убираем в морозилку на 40-50 минут.
Далее достаем «батончик» из плетки и нарезаем его на кусочки примерно в полтора сантиметра. Перекладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки.
Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15-20 минут.
Печенье получается нежное, хрупкое, рассыпчатое, с изысканный сливочный вкусом и нотками корицы.
Кстати, заготовку-«колбаску» можно хранить в холодильнике довольно долго – чтобы достать, нарезать и запечь, когда это будет необходимо.
Рецептном поделилась YouTube-блогер Наташа Шакинко.