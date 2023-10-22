Как приготовить дома рассыпчатое печенье из Starbucks

Сети кофеен Starbucks мы сказали: «Пока!» Кофе и так есть, где попить, а ее вкусные печенья можно приготовить и дома.

Ингредиенты:

два яичных желтка;

120 граммов сливочного масла;

100 граммов сахарной пудры;

200-230 граммов муки;

10 граммов любых орехов;

60 граммов шоколада;

чайная ложка корицы;

половина чайной ложки разрыхлителя;

по щепотке соли и ванилина.

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В большой миске соединяем размягченное сливочное масло, желтки, сахарную пудру, соль, ванилин и корицу. Перемешиваем до получения однородной массы.

Затем добавляем большую часть муки с разрыхлителем и снова перемешиваем до однородности. Потом высыпаем остальную муку и замешиваем мягкое тесто.

Добавляем орехи и маленькие кусочки шоколада и вмешиваем их в тесто

Выкладываем тесто на пищевую плетку и руками придаем ему форму колбаски. Заворачиваем его полностью в пленку, хорошо уплотняем и завязываем концы пленки с двух сторон. А затем убираем в морозилку на 40-50 минут.

Далее достаем «батончик» из плетки и нарезаем его на кусочки примерно в полтора сантиметра. Перекладываем их на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Запекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, примерно 15-20 минут.

Печенье получается нежное, хрупкое, рассыпчатое, с изысканный сливочный вкусом и нотками корицы.

Кстати, заготовку-«колбаску» можно хранить в холодильнике довольно долго – чтобы достать, нарезать и запечь, когда это будет необходимо.

Рецептном поделилась YouTube-блогер Наташа Шакинко.