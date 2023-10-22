Невероятно сочный манник с 5 яблоками: обожаем этот рецепт за простоту (мало муки, много фруктов)

Этот сочный пирог нравится тем, кто любит побольше фруктов и поменьше муки. Выпечка нереально вкусная и в то же время простая.

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Ингредиенты: пять яблок, 200 мл воды, 30 г сахара, 10 г соли, 30 г сливочного масла, щепотка ванилина, 10 г разрыхлителя, 20 г корицы, 100 г манки, 200 г муки, 20 мл рафинированного масла.

Нарубить на кубики яблоки, влить воду, постное масло, положить сахар, соль, размешать. Смешать просеянную муку с разрыхлителем, корицей, ванилином до однородного состояния.

Бросить сюда же кусочки яблок, размешать. Форму смазать маслом и присыпать манкой, выложить состав, посыпать сверху сахаром.

Поставить в печь запекаться на 180 градусах, 40 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»