Готовим наивкуснейший паштет из селедки с яйцом: обожаем с бутербродом на завтрак, на праздник уходит влет

И какой россиянин не любит селедку? Мы ее едим с картошечкой, в салатах, на закуску с напитками. Да и в паштете она прелестна, обязательно стоит попробовать этот аппетитный паштет с ней.

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Ингредиенты: одно куриное яйцо, 200 граммов соленой сельди без костей, один маринованный огурчик, 30-50 граммов масли без косточек.

Яйцо сварить и остудить. Нарубить огурчики и селедку. Измельчить в блендере весь состав.

Намазать на хлеб.

Источник: lifehacker.ru