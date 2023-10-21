Не выбрасывайте кожуру цитрусовых - в ней же столько пользы: рецепт напитка

Не выбрасывайте кожуру от использованных цитрусовых – из нее можно сделать замечательный освежающий напиток, который вберет в себя полезные свойства цедры.

Рецепт прост. Положите корки с остатками мякоти в блендер, залейте водой и прокрутите до однородной массы. Результат процедите – и ваш напиток готов.

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Если он получился слишком кислым, добавьте мед или сладкий сироп. А еще лучше разбавить его один к одному газированной минеральной водой.

Рецептом поделился YouTube-канал «Канал МЕЧТА ТВ Полезный».