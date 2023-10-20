Начинка удивит! Еврейские пельмени «Креплах» — необычная форма

Пельмени любят готовить и в Израиле, но только у них блюдо отличается в начинке. Для нас это может показаться необычно, но зато все также вкусно. Называются еврейские пельмени «Креплах».

Отварите в кастрюле в подсоленной воде до готовности куриную грудку вместе с целой очищенной луковицей и морковью.

В отдельную миску залейте половину стакана воды, посолите, отправьте одно сырое яйцо и два стакана муки. Все перемешайте, замесите тесто и оставьте на 20 минут в теплом месте.

На сковородке обжарьте лук до золотистого цвета. Отваренную куриную грудку пропустите через мясорубку вместе с обжаренным луком. Посолите и поперчите. Это и есть начинка.

Раскатайте тесто, сделайте пельмени в виде треугольников, используя начинку.

Отварите — блюдо готово!

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