От такой тушеной свеклы за уши не оттянешь — сказочный вкус: простой и полезный рецепт

Обычно банальные блюда приедаются быстро. Однако у большинства дачников есть запас овощей. Когда залежи свеклы уже надоели, их них можно сделать вкусное блюдо. Хозяюшки поделились простым и полезным рецептом тушеной свеклы.
Для готовки потребуется: свекла — 300 г, морковь — 100 г, лук — 60 г, томат — 50 г, зубчик чеснока, укроп, соль, молотый перец — по вкусу.
Сначала нужно взять лук и мелко нарезать. Затем его надо пожарить на сковородке с растительным маслом. Туда же надо отправить измельченные на терке морковь и свеклу. Если получается слишком сухо, то следует добавить воды.
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Следующим этапом является нарезка томата. Его лучше порезать на мелкие кубики и добавить к остальным овощам в сковородку, а затем тушить до готовности. После этого не стоит забывать посолить, поперчить и добавить зелень и выдавленный чеснок.
Отмечается, что блюдо можно подать в сольном исполнении, а также свеклу можно подать к мясу. А если семья большая, то можно закатать ее на зиму в банки, пишет 1000.menu.