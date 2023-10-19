От такой тушеной свеклы за уши не оттянешь — сказочный вкус: простой и полезный рецепт

Сначала нужно взять лук и мелко нарезать. Затем его надо пожарить на сковородке с растительным маслом. Туда же надо отправить измельченные на терке морковь и свеклу. Если получается слишком сухо, то следует добавить воды.

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Следующим этапом является нарезка томата. Его лучше порезать на мелкие кубики и добавить к остальным овощам в сковородку, а затем тушить до готовности. После этого не стоит забывать посолить, поперчить и добавить зелень и выдавленный чеснок.

Отмечается, что блюдо можно подать в сольном исполнении, а также свеклу можно подать к мясу. А если семья большая, то можно закатать ее на зиму в банки, пишет 1000.menu.