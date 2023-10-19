Рыбный салат за 15 минут - взяли минтай и смешали с 4 продуктами, как же вкусно

Рыбный салат из минтая может стать хитом на любом столе. Для этого рыбу отварите в подсоленной воде, хорошо очистите от косточек и разорвите на маленькие кусочки.

Далее добавьте два огурца - один маринованный, один свежий, нарезаем кубиками. Следом - вареный картофель и два отварных яйца. Все тоже режем средним кубиком.

Из консервированного горошка слейте воду и смешайте с остальными продуктами.

Салат перемешайте, посолите, поперчите и заправьте майонезом, смешанным с соколом лимона.

Приятного аппетита!

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