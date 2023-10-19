Раскрыт секрет самых вкусных пельменей — плотные и сочные: добавьте всего один продукт

Домашние пельмени никогда не сравняться по качеству с магазинными. Ведь опытные кулинары всегда знают, какой фарш выбрать и какие ингредиенты сделают его еще вкуснее. Единственный возможный недочет может скрываться в неправильной технике лепки. В итоге пельмени разворачиваются во время варки: начинка отделяется от теста, оставаясь в бульоне.

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Для того, чтобы пельмени оставались плотными и сочными нужно добавить один секретный ингредиент. О нем знают единицы, процентов 10 не больше. Для того, чтобы приготовить плотные пельмени, берем емкость с сырым яичным желтком. Обычно им смазывают пирожки перед выпеканием. Так они будут более румяными. Тот же трюк можно использовать и для приготовления других блюд.

Края теста пельменей нужно смазать желтком. Этот продукт выступит в качестве клейкого средства. Так пельмени получатся плотными и уже точно не развалятся в бульоне, сохранив свою форму.