Сырники на твороге с рисовой мукой и манкой — вкуснее, чем у бабушки: пышные, как пончики

Готовим творожные сырники с рисовой мукой и манкой. Вкуснее, чем у бабушки. Ели такое в детстве в садике — незабываемый вкус. Теперь балуем домашних, даже привередливая свекровь и та похвалила. Рецепт простейший — идеально для быстрого и сытного завтрака.

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Берем 300 г творога, 2 ст.л. сахара, 1 щепотку соли, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 яйца, 2 ст.л. манки, 4 ст.л. муки.

Для начала нужно взбить в блендере творог с яйцами (можно размять вилкой). Затем добавляем сахар и соль, хорошенько все вымешиваем. Следом всыпаем манку, потом просеянную рисовую муку с разрыхлителем. Формируем сырники и обжариваем их на сковороде на среднем огне с двух сторон.