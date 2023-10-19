Быстрый пирог на сковороде из 3 бананов: чуть муки, яиц и сахара — нежно и просто

На завтрак или к чаю, когда хочется чего-то домашнего и вкусного, можно приготовить очень простой, быстрый и легкий пирог на 3 бананах.

Он выпекается на сковороде, так что даже духовку вам греть не придется.

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Ингредиенты: три яйца, 125 граммов сахара, 100 граммов муки, три банана, 10 граммов сливочного масла, половина чайной ложки разрыхлителя, 10 граммов коричневого сахара.

Яйца взбить с сахаром до увеличения массы почти в три раза.

Просеять муку, аккуратно ввести в состав, добавить разрыхлитель, перемешать.

Сковороду смазать сливочным маслом, посыпать сахаром, выложить дольки бананов и залить тестом. Выпекать на плите 15 минут на средних температурах под крышкой.

Первые 7 минут крышку не поднимать, чтобы пирог поднялся. Далее следить, чтобы низ не подгорал. Верх должен схватиться. Перевернуть и еще выпекать 5 минут под крышкой.

Источник: Telegram-канал «Простые рецепты».