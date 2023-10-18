Пирог «Два стакана» — из серии любимой выпечки: стакан варенья и стакан кефира (быстро, просто, очень вкусно)

Перед пирогом «Два стакана» не устоит даже фитнес-тренер, ведь он такой аппетитный! Его вид и аромат сразу вызывают повышенное слюноотделение. А когда вы его попробуете, то не сможете остановиться.

Бисквит тает во рту, дарит ощущение счастья и воспоминания о детстве. При этом рецепт очень простой, а ингредиенты максимально доступные.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: один стакан любого варенья или джема без косточек, один стакан кефира, одна чайная ложечка пищевой соды, два яйца, сто граммов сахара (не кладите, если не хотите сильно сладкий пирог), два с половиной стакана муки.

Смешаем варенье и соду, оставим на 10 минут, чтобы произошла реакция. Вольем в состав кефир, размешаем.

Туда же внесем пару яиц, а также полстакана сахара и муку. Тесто выйдет жидковатым, как жирная сметана.

Обработаем кулинарную форму маслом, выложим в нее тесто. Поставим выпекаться в духовку примерно на 40 минут (200 градусов). Украсим готовый пирог сахарной пудрой.

Источник: YouTube-канал «Все чудесатее и чудесатее!»