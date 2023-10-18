Рыбу больше не жарим и не варим: все проще — готовим хека и минтая только так

Матерые кулинары уже давно не жарят и не варят рыбу. Они придумали более умную и простую технологию. Возьмите хека или минтая — что вам больше нравится. Почистите чешую, отрубите хвост и плавники, порежьте на кусочки. Посолите, поперчите.

Отдельно порежьте полукольцами лук, а морковь портите на терке. Обжарьте на сковородке.

Теперь нужно сделать заправку для зажарки. В 400 миллилитров воды разведите четыре столовые ложки томатной пасты, две столовые ложки сахара и три столовые ложки сметаны, перемешайте и заливайте в сковородку.

В соус выкладывайте рыбу и оставьте на огне на 15 минут после закипания. Подавать можно с пюре или макаронами.

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