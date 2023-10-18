Взбили яйца с яблоком и пожарили — получилась такая вкуснятина

Если вам надоели привычные блюда — посмотрите на новые. Столько всего уже придумано, что только читайте и готовьте.

Возьмите одно яблоко, почистите сердцевину и порежьте тонким полукругом. Залейте яблоки в отдельной миске тремя яйцами и протрите блендером.

Добавьте в полученную смесь одну столовую ложку молока, столько же сахара, 40 грамм растопленного сливочного масла, щепотку соли, все перемешиваем.

Далее добавляем четыре столовые ложки муки и снова все перемешайте.

Выкладывайте на сковородку и жарьте как блины. В качестве начинки можно добавить перемешанные с медом и корицей тертые яблоки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».