Обожаем пирог «Неженка» на стакане варенья: готовим с советских времен из простых продуктов

Пирог «Неженка» готовится на одном стакане варенья. Используйте любое, какое вам нравится, и то, что уже надоело, а выбросить жалко. Выпечка в любом случае получится невероятно вкусной.

Кефир насытит пирог молочным ароматом и рыхлостью. И обязательно поставьте тесто на расстойку, так оно станет еще нежнее и пышнее.

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Ингредиенты: теплый кефир — один стакан, варенье — один стакан, яйцо куриное — две штуки, мука — четыреста пятьдесят граммов, сахарный песок — шестьдесят граммов, сода — одна щепотка, лимонный сок — половина чайной ложечки, сливочное масло — десять граммов, сахарная пудра — одна столовая ложка.

Кефир для пирога немного прогрейте, чтобы он лучше взаимодействовал с содой, а также оказывал влияние на муку, стимулируя ее к разбуханию. Смешайте с вареньем.

Сахарный песок насыпьте в яйца, взбейте. Добавьте муку, соду гашеную соком лимона.

Все смешайте, дайте настояться минут 10. Смажьте форму маслом и выложите в нее тесто. Выпекайте в духовке до готовности. Готовую выпечку посыпьте сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru