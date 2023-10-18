Взяли банку горошка и чеснок — получился самый гениальный салат к празднику

Для того, чтобы приготовить вкусный салат — не надо мудрить и использовать много продуктов. Помните, что все гениальное — просто.

Возьмите банку консервированного зеленого горошка, слейте воду. Смешайте в салатнице с горошком тертую свежую морковь, мелко нарезанные зеленый лук, укроп, три вареных яйца, три соленых огурца.

В отдельной емкости смешиваем чеснок, щепотку черного перца, чайную ложку сока лимона, столько же горчицы, две столовые ложки майонеза. Полученным соусом заправляем блюдо.

Салат готов!

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