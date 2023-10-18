Жареная картошка — в прошлом: только так теперь готовим ужин, модный метод

Опытные кулинары уже давно не жарят картошку. Блюдо вредно для здоровья, и уже давно пора переходить на безопасное питание. Порежьте крупным кубиком четыре чищеных картофеля и отварите до готовности. Растолчите до состояния пюре.

В сковородке обжарьте лук, морковь, выжмите чеснок. Добавьте все это к картошке. Туда же — тертый сыр, мелко порубленный зеленый лук, одно свежее яйцо, соль, перец, три столовые ложки муки.

Перемешайте, сформируйте котлеты и запеките в духовке при температуре 180 градусов. Подавать к столу можно в сметано-чесночном соусе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».