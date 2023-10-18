Этот манник стал самым любимым — пышный, нежный, тающий во рту: трюк с теплым кефиром

Вы не захотите никакого другого манника, когда попробуете этот. Пирог по данному рецепту выходит волшебным: пышным, нежным, со сливочным привкусом.

Состав манника элементарный, однако есть в нем одна фишка: готовится пирог на теплом кефире. Благодаря этому манка быстро разбухает и превращается в облачную текстуру, от того у пирога и чарующая текстура.

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Ингредиенты: теплый кефир — триста пятьдесят миллилитров, манка — два стакана, яйца куриные — три штуки, соль поваренная — щепотка, сахарный песок — двести граммов, разрыхлитель — одна чайная ложечка, небольшое количество сливочного масла для смазывания формы.

Куриные яйца соедините с солью и сахаром, взбейте. Далее влейте в состав теплый кефир. Насыпьте в массу также разрыхлитель и манную крупу.

Размешайте и оставьте на 10 минут для расстойки. Выложите массу в форму, предварительно смазав ее маслом. Запекайте полчаса в духовке до готовности пирога.

Источник: lafoy.ru