Всегда кладем чуть молока или сметаны в состав драников: такая вкуснятина, обалдеть

Драники — любимое всеми блюдо, простое и очень вкусное, готовится из самого простого и дешевого набора ингредиентов.

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Однако есть у него одно качество, которое не всегда вызывает аппетит. Очищенная и измельченная картошка со временем темнеет, отчего ее вид не всегда радует.

Чтобы драники получились золотистыми, красивыми и очень вкусными, добавляйте в состав ложку молока или сметаны. Блюдо получится красивым вкусным и сочным!

И не забывайте при приготовлении драников отжимать тертый картофель от сока, так треска на сковороде будет гораздо меньше.

Источник: belnovosti.by