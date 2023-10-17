Хрустящие трубочки из капусты - вместо пирожков, как у бабушки, но не такие калорийные

Хрустящие трубочки из капусты - это очень простое блюдо, которое можно есть как горячим, так и холодным. В последнем варианте оно даже вкуснее. Это отличная замена пирожкам, но менее калорийная. Тесто получается тонким и хрустящим.

Для приготовления теста смешайте два стакана муки с 0,5 растительного масла, столько же воды, одно яйцо, одна чайная ложка сахара и щепотку соли. Замесите и пусть постоит.

Для начинки пережарьте на сковородке одну тертую морковь, одну луковицу, нашинкованную капусту и зелень.

Далее лепите рулетики, выкладывайте на пергаментную бумагу и отправляйте в духовку на 15 минут при температуре 220 градусов. Закуска готова!

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