Лаваш, сыр и 2 яйца: готовим быстрый пирог с сочной начинкой на сковороде (тесто не ставим)

Нет таких людей, которые бы не любили сочные и вкусные пироги с тягучей сырной начинкой. Однако далеко не все хозяйки любят возиться с тестом, да и калорийность продукта вызывает вопросики.

Однако этот пирог готовится на тонком бездрожжевом лаваше, собирается и выпекается в два счета, он нежирный и очень вкусный! Обязательно попробуйте то простое и заманчивое блюдо!

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Ингредиенты: лаваш круглый, два куриных яйца, сто граммов сыра, сто граммов творога, двадцать граммов любимой зелени (петрушка, укроп, базилик, сельдерей).

Сыр натрите, зелень мелко нашинкуйте. Все продукты для начинки соедините в одной посуде, размешайте.

Разложите начинку по лавашу. Сверху укройте вторым лавашем. ⠀

Далее либо отправляйте выпекаться в духовку, либо обжарьте с двух сторон на сковороде, аккуратно переворачивая при помощи крышки.

Источник: Telegram-канал «Духовка».