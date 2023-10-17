Самый ходовой салат на праздничном столе - всего 4 продукта, а так вкусно

Крабовые палочки - беспроигрышный вариант для салата. На праздничном столе - это самое ходовое блюдо. Но салат многим может показаться заезженным, поэтому его можно улучшить.

Возьмите 200 грамм крабовых палочек и порежьте тонкими пластинами вдоль. Портите на терке три яйца и один плавленый сырок. Добавьте 200 грамм корейской моркови и заправьте все это майонезом.

Салат должен постоять в холодильнике минимум один час - надо, чтобы он пропитался. Тогда у гостей за ушами трещать будет.

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