Запекаем курицу с 2 ложками соды: корочка получается волшебной — золотистой, хрустящей

Далеко не каждая хозяйка знает, что аппетитной золотистой корочки на курице в духовке можно добиться обычной пищевой содой.

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Корочка будет на птице не только красивой, но и хрустящей, очень вкусной.

Итак, делая маринад для курицы, добавьте в него 2 чайные ложки пищевой соды и немного уксуса либо лимонного сока, либо лимонной кислоты. Кислота нейтрализует щелочь и вкус у блюда получится отменным.

Далее промажьте маринадом с содой и уксусом курицу и отправьте запекаться в духовку.

При запекании щелочь забирает из куриной кожи лишнюю воду, и мы получаем идеальную корочку.

Источник: дзен-канал TECHNOTION