Делаем сочную шарлотку с быстрым тестом: яйцо, чуть манки, яблоки, кефир (просто и вкусно к чаю)

Тающую во рту шарлотку можно испечь из самого элементарного набора ингредиентов. Сейчас сезон яблок, они ароматные и сочные, к тому же недорогие. Так что уделите время этой выпечке с фруктами обязательно!

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Ингредиенты: яблоки — 200 граммов, яйцо — 1 штука, сахарный песок — 120 граммов, мука — 150 граммов, манная крупа — 150 граммов, кефир — 240 миллилитров, разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Влейте кефир в манку, размешайте и оставьте на 30 минут. Это важно, чтобы манка разбухла и пирог приобрел неповторимую нежность и мягкость.

Взбейте яйцо вместе с сахарным песком, соедините с ранее приготовленной массой.

Просейте муку с разрыхлителем, все смешайте. В конце добавьте нарезанные яблоки. Выложите тесто в смазанную маслом кулинарную форму и выпекайте на 180 градусах духовки до готовности.

Источник: lafoy.ru