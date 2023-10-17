Всегда добавляем щепотку соли в кофе: узнали трюк от баристы — в восторге

Щепотку соли практически всегда кулинары добавляют в сладкую выпечку. Она усиливает ее вкус и стабилизирует рецепторы.

Всегда чувствуется, когда в десерте нет соли: немного не то, с ней было бы лучше.

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С кофе дело обстоит примерно так же. Щепотка соли значительно улучшает вкусовые качества напитка, повышает их. С щепоткой соли кофе ярче раскрывает свой аромат и органолептические характеристики.

При этом сама соль чувствоваться не будет (только не переборщите, везде нужна мера).

Не стоит опасаться идти на эксперимент, ведь опытные баристы давно пользуются этим трюком, но вам никто не раскроет его, чтобы вы были привязаны к их кофейням.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».