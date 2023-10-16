Творожный манник — тает во рту: быстрый рецепт из того, что есть у всех

Этот манник с творогом всегда вызывает восторг. Готовить его очень просто, а на вкус он просто безупречный: тающий, нежный, ароматный.

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Ингредиенты: один стакан кефира, четыре яйца, сто пятьдесят граммов сахарного песка, четыреста граммов творога, ванилин на кончике ножа, щепотка соли, две столовые ложки манки, десять граммов сливочного масла, одна столовая ложка кокосовой стружки, одна столовая ложка сахарной пудры.

Яйца и сахар взбить, в конце ввести соль. Влить сюда же слегка прогретый кефир.

Всыпать манку, ванилин и протертый творог. Оставить минут на 15, чтобы манная крупа набухла, так пирог станет нежнее.

Разместить тесто в кулинарной форму и выпекать 35 минут в духовке. Готовый пирог присыпать кокосовой стружкой и сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru