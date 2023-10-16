Испекли очень удачный пирог «Четыре стакана» — всем советуем: нежный, на кефире, по советскому рецепту

Пирог «Четыре стакана» многие помнят еще со своего советского детства. Когда в холодильнике оставался стакан кефира (ни туда, ни сюда), а конфет в магазин не выкинули, наши мамы и бабушки принимались за это чудо.

Настоящая палочка-выручалочка к чаю! Простая, вкусная, недорогая и ароматная!

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Ингредиенты: один стакан кефира, один стакан манной крупы, один стакан сахарного песка, один стакан муки, половина стакана подсолнечного масла, одна чайная ложка разрыхлителя (или сода, гашеная уксусом), ванилин по вкусу.

Смешайте муку и разрыхлитель. Отдельно соедините кефир, манку, сахар, ванильный сахар, растительное масло.

Перемешайте и тонкой струйкой введите пшеничную муку с разрыхлителем.

Оставьте для расстойки минут на 10. Выложите в смазанную форму.

Выпекайте в духовке на 180 градусах около 40 минут.

Источник: Telegram-канал «Рецепты СССР».