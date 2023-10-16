Обожаем эту шарлотку из 3 яблок и кефира: самый простой рецепт, а тесто нежнейшее

Обязательно занесите в свой арсенал кулинарных рецептов эту шарлотку. Несмотря на простоту приготовления и элементарность состава, пирог получается просто волшебным.

Выпечка тает во рту, такая нежная и ароматная, что не может не вызывать восхищения. Вам захочется готовить эту шарлотку вновь и вновь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты: двести пятьдесят миллилитров кефира, три средних яблока, четыреста граммов муки, три куриных яйца, одна чайная ложка разрыхлителя, сто пятьдесят граммов сахарного песка, половина чайной ложки корицы, ванилина на кончике ножа, одна столовая ложка сахарной пудры, десять граммов сливочного масла.

Яблоки нарежьте маленькими кубиками. Взбейте в отдельной посуде яйца. Соедините кефир, яйца, муку, разрыхлитель, сахар, ванилин и кусочки яблок.

Форму смажьте маслом, выложите в нее тесто, разровняйте при помощи лопатки, посыпьте пирог молотой корицей.

Запекайте в духовке на 180 градусах, заранее прогрев ее. Время выпекания — примерно 30 минут, готовность проверяйте деревянной шпажкой. По готовности посыпьте сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru