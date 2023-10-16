Взяли творог и яблоки: такое в магазине не купите — идеально на завтраки и полдники

Если вы хотите порадовать домочадцев вкусняшками, а готовить некогда, то этот рецепт для вас. Понадобится минимум ингредиентов.

В отдельную тарелку разбейте одно яйцо, добавьте две столовые ложки сахара и щепотку соли. Натрите цедру лимона и перемешайте.

Туда же отправьте 200 грамм творога и столько же муки. Замесите тесто, накройте пленкой и уберите на один час в теплое место.

В это время почистите два яблока от кожуры и сердцевины, натрите на терке и обжарьте на сливочном масле на сковородке. Добавьте две соловые ложки сахара, сок лимона, чайную ложку корицы. Тушим, пока не испарится жидкость.

Переложите яблоки в тарелку. Остудите.

Тесто раскатайте на пласты, вырежьте треугольники, заложите яблочную начинку и сформируйте рогалики или пирожки — как вам удобно.

Смажьте яйцом и отправляйте в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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