Картошку на салаты больше не чистим: кожура сама остается в руках — простой трюк с половинками

Приготовление салатов, где требуется в составе вареный картофель в мундире, может стать настоящим испытанием для кулинаров.

Очищать клубни — то еще удовольствие. Однако и это занятие можно сделать простым и интересным.

Отварив картофель, быстро залейте его ледяной водой. От разницы температур кожура сама отойдет от клубней.

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Если это вдруг не произошло, или вы забыли про холодную воду, и картошка остыла сама по себе, поможет второй лайфхак.

Просто разрежьте клубни пополам и начинайте натирать их со стороны белой мякоти. Кожура по итогу просто останется у вас в руке!