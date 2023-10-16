Всегда кладем в суп целую луковицу: вкусно даже без мяса, как в ресторане

Всегда кладите в суп головку лука с шелухой, предварительно отрезав остатки корешков и промыв ее. В конце готовки доставайте овощ и выбрасывайте, он свое дело выполнил.

Этот трюк позволяет добиться очень насыщенного и яркого вкуса, даже если суп готовите постный, без мяса и даже рыбы.

Метод варки супа с луковицей отлично подходит для вегетарианцев и тех, кто не переносит этого вареного овоща в блюдах.

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Кроме того, луковица в шелухе дарит бульону очень аппетитный коричневатый оттенок, благодаря которому суп приобретает дополнительную изюминку.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».