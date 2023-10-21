Русский хумус и другие рецепты недели

Русский хумус
По классике кунжутную пасту смешивают с измельченным нутом. Заменив последний на свеклу, вы получите овощной паштет, где традиции Ближнего Востока чудно сочетаются со славянским колоритом.
НАДО (на 4 порции): 500 г свеклы · 1 лимон · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка молотой зиры · соль · перец · 60 г семян кунжута · 1 ч. ложка кунжутного или подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу моем и варим до готовности (около часа). Сливаем воду и даем остыть.
2. Кунжут подсушиваем на горячей сковороде без масла около 5 минут и пробиваем в блендере в пасту, в конце добавив масло. Получается кунжутная паста тахини. Можно использовать и готовую пасту (продается в супермаркетах).
3. При помощи мелкой терки снимаем цедру с лимона и выжимаем 60 мл сока.
4. Свеклу чистим, нарезаем кусочками и пробиваем погружным блендером.
5. Добавляем цедру, лимонный сок, зиру, чеснок, тахини. Перемешиваем и пробиваем блендером.
6. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем.
7. Перекладываем в баночку, храним в холодильнике. Используем как паштет для бутербродов.
Пхали
Фото: Shutterstock
Традиционная грузинская постная закуска.
НАДО (на 4 порции): 400 г свеклы · 400 г белокочанной капусты · 200 г грецких орехов · 4 зубчика чеснока · 6 г уцхо-сунели (голубого пажитника) ·
2 г имеретинского шафрана · молотый чили по вкусу · 1 ч. ложка молотого кориандра · небольшой пучок свежей кинзы · 1 ч. ложка винного уксуса · соль. Для украшения: горсть зерен граната · немного зерен кедровых орешков.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу варим или запекаем до готовности.
2. Из кочана капусты вырезаем «сектор» нужного веса и варим одним куском около 20 минут.
3. Вареные свеклу и капусту пропускаем через мясорубку.
4. Измельчаем в блендере орехи, мелко рубим кинзу.
5. Соединяем в миске все ингредиенты и хорошо перемешиваем.
6. Формируем шарики одинакового размера (с шарик для пинг-понга).
7. Выкладываем на блюдо, украшаем зернами граната и зернами кедровых орешков.
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Салат из свеклы с авокадо и фетой
Фото: Shutterstock
Отлично подходит как изысканный гарнир к основному блюду.
НАДО (на 4 порции): 1 авокадо · немного свежего базилика и салатных листьев · 2 небольшие свеклы · 2 красные луковицы · 2 - 3 свежих огурца · 200 г сыра фета · 4 ч. ложки оливкового масла · 1 лимон · соль · перец · горсть гранатовых зерен.
ГОТОВИМ:
1. Свеклу варим или запекаем в духовке.
2. Выжимаем из лимона 1 ст. ложку сока.
3. Чистим авокадо и нарезаем небольшими кубиками.
4. Лук шинкуем полукольцами.
5. Очищенную свеклу и огурцы нарезаем кубиками или полукружьями. Нарезаем базилик и салат.
6. Смешиваем свеклу, авокадо, огурцы, базилик и салатные листья, солим, перчим по вкусу.
7. В масло добавляем лимонный сок, перемешиваем и заправляем салат.
8. Сверху выкладываем нарезанную кубиками фету и украшаем зернами граната.