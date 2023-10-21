Русский хумус и другие рецепты недели

Русский хумус

По классике кунжутную пасту смешивают с измельченным нутом. Заменив последний на свеклу, вы получите овощной паштет, где традиции Ближнего Востока чудно сочетаются со славянским колоритом.

НАДО (на 4 порции): 500 г свеклы · 1 лимон · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка молотой зиры · соль · перец · 60 г семян кунжута · 1 ч. ложка кунжутного или подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

1. Свеклу моем и варим до готовности (около часа). Сливаем воду и даем остыть.

2. Кунжут подсушиваем на горячей сковороде без масла около 5 минут и пробиваем в блендере в пасту, в конце добавив масло. Получается кунжутная паста тахини. Можно использовать и готовую пасту (продается в супермаркетах).

3. При помощи мелкой терки снимаем цедру с лимона и выжимаем 60 мл сока.

4. Свеклу чистим, нарезаем кусочками и пробиваем погружным блендером.

5. Добавляем цедру, лимонный сок, зиру, чеснок, тахини. Перемешиваем и пробиваем блендером.

6. Солим, перчим по вкусу, перемешиваем.

7. Перекладываем в баночку, храним в холодильнике. Используем как паштет для бутербродов.

Пхали