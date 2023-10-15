Как приготовить домашние конфеты из двух ингредиентов и без выпечки

Домашние конфеты всего из двух ингредиентов? Да еще и полезные? Такого не бывает. Ну или можно попробовать этот рецепт.

Вам понадобится 300 граммов творога (или творожного сыра, или сливочного сыра) и 180 граммов любого шоколада.

Последний растопите любым удобным способом, смешайте с творогом и пробейте получившуюся массу блендером до однородной консистенции.

Залейте вкуснятину в форму, выстеленную пищевой пленкой, и накройте этой же пленкой сверху. Затем поставьте в холодильник на несколько часов.

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Когда достанете готовый десерт из холодильника, его можно будет легко нарезать на порционные кусочки. Угощайтесь вместе с кофе, молоком или чаем.

Способ приготовления показали на YouTube-канале «Кулинарим с Таней 2.0».