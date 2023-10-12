Какие овощи можно смело замораживать на зиму вместо консервации: даже капусту и тыкву

Октябрь – оптимальное время для закваски, засолки и маринования многих овощей. Однако далеко не весь урожай стоит подвергать консервации. Некоторые овощи великолепно проявляют себя в заморозке.

Вы их можете смело использовать зимой для приготовления блюд. Их вкусовые качества никак почти не изменятся.

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Капуста практически любого вида прекрасно хранится в морозилке. Замораживайте цветную, брокколи, белокочанную. Последнюю можно использовать в приготовлении супов, рагу, жарить на гарнир.

Нашинкуйте ее и разложите в пакеты, заморозьте. Также можно заморозить вареные листья для голубцов, это сильно поможет вам зимой.

Отлично хранятся в холодильнике также такие овощи, как тыква, морковь, сладкий перец, кукуруза, томаты.

Но не стоит подвергать заморозке чеснок, арбуз, редьку, лук. После разморозки они превратятся в неаппетитную кашицу, лишенную витаминов.

Источник: ogorod.ru