Неземная шарлотка на творожном тесте: все смешиваем и отправляем в духовку (проще некуда)

Эта шарлотка всегда впечатляет своим нежным тающим вкусом. Готовится она на творожном тесте, из-за чего обладает особенной нежностью. Рецепт очень простой в исполнении.

Если не найдете кукурузной муки, кладите обычную пшеничную.

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Ингредиенты: три яблока, два яйца, одна столовая ложка меда, одна чайная ложка разрыхлителя, триста пятьдесят граммов творога, пять столовых ложек кукурузной муки, половина чайной ложки корицы.

Соедините все ингредиенты, смешайте до однородности, кусочки яблок введите в конце.

Выложите тесто в смазанную маслом форму, выпекайте до готовности.

Источник: lafoy.ru