Кабачковое лечо — баночка за раз проглатывается: рецепт любимой вкуснятины без стерилизации

Лечо из кабачков никогда не надоедает, улетает со стола за один присест. Поэтому готовьте сразу большую порцию.

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Ингредиенты: 2 кг кабачков, 1 кг сладкого перца, 15 зубчиков чеснока, 1/2 стакана растительного масла, 400 г томатной пасты, 5–6 горошин черного перца, 5–6 лавровых листьев, 1/2 стакана 9%-ого уксуса, 2/3 стакана сахара, 1 ст. ложка соли.

Кабачки нарубите кубиками, а перец соломкой. Смешайте, засыпьте сахарным песком, солью. Залейте рафинированным маслом и стаканом воды. Потушите на плите 40 минут.

В конце варки добавьте измельченный чеснок, черный перец, лавровый лист, влейте уксус.

Горячее лечо расфасуйте в стерильные банки, закатайте.

Источник: Telegram-канал «Горничная».