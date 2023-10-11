Котлеты станут намного вкуснее, если добавить минералку: такие нежные вы не ели

Попробуйте вместо обычной воды добавлять в котлеты воду газированную, без вкусовых добавок.

Пузырьки сделают мясо мягче и нежнее, ваши котлеты получатся волшебными.

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На 1 килограмм мясного фарша нужно взять 100-150 миллилитров воды с газом. Смешайте, отбейте и отправьте фарш на 3-5 часов в холодильник.

Когда время выйдет, добавьте к нему измельченный лук, яйцо, приправы и соль, после чего можете приступать к жарке котлет.

Источник: belnovosti.by