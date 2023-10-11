Вкусный салат с неожиданным сочетанием: смешиваем крабовые палочки, капусту, копченую колбасу и еще кое-что

Это очень вкусный, легкий и неожиданный салатик. Согласитесь, не каждый догадается, что капуста отлично сочетается с крабовыми палочками и копченой колбасой одновременно.

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Ингредиенты: белокочанная капуста - 500 г, крабовые палочки - одна пачка, кукуруза сладкая - одна баночка, колбаска копченая - 220 г, морковка свежая - 1 штука, чеснок свежий - 1 зубчик, майонез, соль.

Меленько шинкуем капусту и проминаем немного руками. Тоненько нарезаем палочки. Морковку натираем на терке. Полосками нарезаем колбаску. Чеснок продавливаем через пресс.

Все смешиваем, приправляем солью и майонезом по вкусу.

Источник: Telegram-канал «Салатик! Закатки на зиму»