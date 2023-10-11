Эти картофельно-сырные лепешки — что-то неземное: румяные, тягучие и сочные

Эти вкусные лепешки трудно с чем-то сравнить, они просто неподражаемые. Они нежные и тянущиеся за счет сыра. Невозможно остановиться, попробовав один кусочек!

Ингредиенты в лепешках используются очень простые и доступные, приготовление не занимает много времени.

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Ингредиенты: 290 граммов вареного картофеля, 130 граммов сыра, 70 граммов муки, 2 куриных яйца, 230 граммов молока, соль, перец, сухой чеснок, укроп по вкусу.

Картошку, сыр натрите, смешайте. Введите в состав молоко и яйца, посолите и поперчите по вкусу.

Положите нашинкованный укроп, выдавленный чеснок и муку.

Выпекайте на сухой сковороде под крышкой. Подавайте со сметаной.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».