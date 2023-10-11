Взяли 1 яйцо и кефир — пожарили пирожки, от которых не поправляются

Любите пирожки, но боитесь поправиться? Можно приготовить их легкими, не такими калорийными, как обычно.

Для этого налейте в миску 350 миллиграмм кефира, добавьте по одной чайной ложке сахара, соли и одно яйцо. Взбейте венчиком.

Далее всыпайте 500 грамм муки, одну чайную ложку разрыхлителя, столько же растительного масла и замешивайте тесто. Поместите в пакет и уберите на один час в теплое место.

Теперь займемся начинкой. Обжарьте на растительном масле три репчатых лука с 500 граммами фарша. Выньте из сковородки, добавьте вареный картофель, и все перемешайте.

Теперь лепите пирожки привычным образом и обжаривайте. Получится вкуснятина.

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