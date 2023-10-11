Зaкуcкa из жapeных бaклaжaнoв в чecнoчнoм мapинaдe: что-то неземное, готовьте много

Это зимний салат из баклажанов — нечто бесподобное по своему вкусу. Слюнки текут при одном воспоминании о нем, обязательно стоит приготовить эту закуску.

Вы никакого мяса не захотите с этой вкуснятиной, а одна баночка проглотится моментально. Делайте сразу двойную порцию, одной не хватит!

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Ингредиенты: пять килограммов баклажанов, полтора килограмма сладкого перца, три стручка перца острого, полтора стакана очищенного чеснока, полтора стакана столового белого уксуса, полтора стакана масла подсолнечного рафинированного, также понадобится немного постного масла для обжаривания овощей, сахар и соль по вкусу.

Баклажаны нарубим кружками ножом, обработаем солью и оставим минут на десять, чтобы ушла горечь. Потом промоем водой и просушим полотенцем или салфеткой.

Возьмем сковородку, накалим ее и обжарим каждый кружочек в постном масле.

Зубчики очищенного чеснока, а также перцы обоих видов пропустим через мясорубку. Зальем маслом, добавим соль и сахар по вкусу, прокипятим пять минут.

Банки простерилизуем и начнем раскладку в них салата на зиму. Будем делать это слоями: уложим кружки баклажанов, потом сделаем слой из перца и чеснока, потом все повторим. И так до конца каждой баночки.

Далее простерилизуем баночки с заготовками в течение семи минут, закроем, перевернем, укутаем одеялом.

Источник: Telegram-канал «Закатки и закуски».